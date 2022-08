செஸ் ஒலிம்பியாட் நிறைவு விழா.. ‘ஆளப்போறான் தமிழன்’ என மாஸாக என்ட்ரி கொடுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்று வந்த 44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் நிறைவு விழா சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் தொடங்கியுள்ளது. கருப்பு சூட் அணிந்து இந்த விழாவிற்கு வந்துள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் 44-வது சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி ஜூலை 28-ஆம் தேதி தொடங்கியது. சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று, போட்டியை தொடங்கி வைத்தார்.

இந்நிலையில், 12 நாட்கள் நடைபெற்ற செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நிறைவடைகிறது. சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நிறைவு விழா சற்று முன்பு தொடங்கியுள்ளது.

