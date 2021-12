தட்டாமலேயே திமுக ஆட்சியில் திறக்கப்படும் – கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: ஐந்து ஆண்டுகளில் செய்ய வேண்டியதை ஐந்தே மாதங்களில் செய்து முடித்து உள்ளதாகவும், தட்டாமலேயே திமுக ஆட்சியில் நலத்திட்டங்கள் தமிழகத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு வருவதாக தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

சென்னை கொளத்தூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் கிறிஸ்துமஸ் விழா நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார். நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகளுக்கு பிறகு கேக் வெட்டி கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடினார்.

எப்போது அழைத்தாலும் இதுபோன்ற விழாக்களில் கலந்து கொள்வேன் எனவும், அறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாள், கலைஞர் கருணாநிதி பிறந்தநாள், பொங்கல், கிறிஸ்துமஸ் என எந்த விழாக்களில் பங்கேற்றாலும் அது தனக்கு மகிழ்ச்சிதான் என கூறினார்.

பிளாஸ்டிக் பை வேண்டாம்... மஞ்சப் பை போதும்.. சுற்றுச்சூழலை காக்க ஸ்டாலின் தொடங்கும் திட்டம்

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that what needs to be done in five years has been done in five months and that welfare schemes are being implemented in Tamil Nadu without a hitch.