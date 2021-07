இது நடந்தால்.. 'சென்னைக்கே ஹேப்பி'.. இந்த 2 ரூட் ரொம்ப முக்கியம்.. உடனே ஆரம்பிக்க சொன்ன ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : மீனம்பாக்கம் மற்றும் கிளாம்பாக்கம் இடையேயும், தாம்பரம் மற்றும் வேளச்சேரி இடையேயும் மெட்ரோ ரயில் பணிகளை உடனே ஆரம்பிக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதில் வேளச்சேரி வழித்தடம் ஐடி பார்க் பகுதிகளான வேளச்சேரி, தரமணி, பெருங்குடியை இணைக்கக்கூடியது. கிளாம்பாக்கம் பாதை சென்னையில் புறநகர் பகுதியான செங்கல்பட்டு, மறைமலைநகர் பகுதிகளை இணைக்கக்கூடியது. இந்த இரண்டு பணிகளும் அடுத்த 4வருடங்களில் முடிக்கப்பட்டால் மிகப்பெரிய அளவில் மக்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும்.

ஏனெனில் மெட்ரோ ரயில்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் இயக்கப்பட்டாலும் சென்னையில் முக்கியமான வழித்தடங்களை இணைக்க கிளாம்பாக்கம் மற்றும் தாம்பரம் வழித்தடங்கள் முக்கியமாகும்.

English summary

good news: Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has ordered the authorities to immediately start work on the metro train between Meenambakkam and Kilambakkam and between Tambaram and Velachery.