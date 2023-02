நோ அரசியல்! இறங்கி வேலை செய்யுங்கள்! கலெக்டர்களுக்கு ''ஃபுல் ஃப்ரீடம்'' வழங்கிய முதலமைச்சர்!

அரசியல் பார்க்காமல் செயல்படுமாறு கலெக்டர்களுக்கு முதல்வர் அறிவுரை.

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அரசியல் மாச்சரியங்களுக்கு இடம் கொடுக்காமல், அரசியல் பார்க்காமல், மக்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே உணர்வோடு மட்டும் பணியாற்றுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் .

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் புதிதாக பொறுப்பேற்கக் கூடியவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

மேலும், அறிவுரையும், சுதந்திரமும் வழங்கும் வகையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உரையாற்றிய விவரம் வருமாறு;

English summary

Chief Minister Stalin has asked the District Collectors to work with the sole intention of benefiting the people without looking at politics.