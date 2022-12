மடார் மடார் என்று பதில் சொன்னவர் ஜெயரஞ்சன்! திமுக மீதான தாக்குதலை கேடயமாக தடுக்கிறார் -ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பொய்யையும், அவதூறுகளையும் சொல்லி திராவிட இயக்கத்தை கொச்சைப்படுத்தி வந்தவர்களுக்கு, தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் மடார் மடார் என்று தலையில் கொட்டிப் பதில் சொன்னவர் ஜெயரஞ்சன் என முதல்வர் ஸ்டாலின் பாராட்டியுள்ளார்.

பொருளாதார அறிஞர் ஜெயரஞ்சனின் அறிவு கூர்மையை அறிந்த பின்னரே நம்மோடு அவர் இருக்க வேண்டும் என்று தாம் நினைத்ததாக முதல்வர் கூறியிருக்கிறார்.

சென்னையில் நடைபெற்ற நூல் வெளியீட்டு விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசிய விவரம் வருமாறு,

கருணாநிதி விரும்பிய வாழ்க்கை இது தான்! உண்மையை உடைத்து பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

The Chief Minister has said that he thought of having Economist Jayaranjan with us only after knowing his intellectual acuity.