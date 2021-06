ரொனால்டோ தில்லு.. இங்க யாருக்காச்சுச்சும் இருக்கா பாஸ்.. வைரலாய்ட்டாரு பாருங்க!

Chennai

சென்னை: வெளிநாட்டு குளிர்பானங்களை பாட்டிலை உடைச்சு வாயில் ஊற்றுவதற்கு கொஞ்சமும் சங்கோஜப்படாத பிரபலங்களுக்கு மத்தியில், தூக்கித் தூரப் போட்டு பல ஆயிரம் கோடி இழப்பை ஏற்படுத்தி விட்டு படு கேஷுவலாக ஹங்கேரியை ஒரு உதை உதைத்து ஈரோவிலும் மாஸ் காட்டியுள்ளார் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ.

கால்பந்து வீரர்களிலேயே ரொனால்டோ ஒரு தனி ரகம்.. இப்படித்தான் வாழ்வேன் என்று கோடு போட்ட அந்த லைனைத் தாண்டாமல் ஜம்மென்று பயணிக்கும் ஒரு புயல் இவர்.

உலக அளவில் அதிக ரசிகர்களைக் கொண்ட லியோனல் மெஸ்ஸி, நெய்மார் ஆகியோருக்கு இணையாக இவருக்கும் அதிக ரசிகர்கள் உண்டு. உண்மையில் மெஸ்ஸி, நெய்மாரைக் கூட நம்ப முடியாது.. ஆனால் ரொனால்டோவை நம்பலாம். அந்த அளவுக்கு கோல் போடுவதில் கிங்.

