கோபப்பட்ட “ஜிவிஎம்”.. நெகட்டிவா? விமர்சகர்களுக்கு “சுதந்திரம்” தேவை - “கூலாக” பதிலளித்த வெற்றிமாறன்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: திரைப்படங்களை விமர்சிப்பது அவரவரின் சுதந்திரம் என்றும் பாதகமான விமர்சனம் என்றாலும் அவர்கள் நினைப்பதை சொல்வதில் தவறில்லை எனவும் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்பெல்லாம் தமிழ் திரைப்படங்களை பார்ப்பதற்கு முன், நாளிதழ்கள், வார இதழ்கள், தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பாகும் சினிமா விமர்சனங்களை பார்த்து மக்கள் திரையரங்குகளுக்கு செல்வதை பற்றி முடிவு செய்வார்கள்.

ஆனால், இணையதளம் வளர்ந்த பிறகு யூடியூப்பில் சினிமா விமர்சனம் செய்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது. மக்களும் யூடியூபில் சினிமா விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்களை பார்த்து படம் பார்க்கத் தொடங்கினர்.

3 ஹீரோ.. 3 ஹீரோயின்.. பொன்னியின்செல்வனும், பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸும்.. எப்டிய்யா இப்டிலாம் பீல் பண்றீங்க?

English summary

While Director Gautam Vasudev menon opposing cinema reviewers, Director Vetrimaran has said that criticizing films is their freedom of reviewers and there is nothing wrong in saying what they think even if it is an adverse criticism.