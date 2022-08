அதிமுவில் அன்று நால்வர் அணி.. இன்று மூவர் அணி?.. விரைவில் வெளியே வரும் பூனைக்குட்டி?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுகவை எம்ஜிஆர் தொடங்கிய நாள் முதல் இன்று வரை புதிய அணிகள் உருவாவதும் பிறகு சமாதானம் ஆகி மீண்டும் அதிமுகவிலேயே இணைவதும் வாடிக்கையான ஒன்றுதான். அந்த வகையில் தற்போது திரைமறைவில் தினகரன், சசிகலா, ஓபிஎஸ் என மூவர் அணி செயல்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும் என ஓபிஎஸ் அழைப்புவிடுத்த போதிலும் அதை எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்க வில்லை. சசிகலா, தினகரன், ஓபிஎஸ்ஸுடன இணைய முடியாது என எடப்பாடி நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு வாதத்திலேயே சொல்லிவிட்டார்.

அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும் என டெல்லி மேலிடம் வற்புறுத்தி வருவதாக தெரிகிறது. இது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் டெல்லி மேலிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும் தெரிகிறது. அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமி பிடிகொடுக்காமல் இது தொண்டர்களின் விருப்பம். அவர்களை கட்சியில் சேர்ப்பது குறித்து தொண்டர்களுடன் பேசித்தான் முடிவெடுக்க முடியும் என கூறிவிட்டதாகவும் தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

பாலூட்டி வளத்த கிளி! இவங்க சண்டை ஓயாது.. நம்ம 'அங்கேயே’ போவோம்! அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் பக்கா மூவ்!

English summary

clashes and factions are common in AIADMK from MGR Period itself. Do you know the factions?