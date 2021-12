மேக வெடிப்பு போல கொட்டிய மழை... வெள்ளத்தால் பல மணி நேரம் ஸ்தம்பித்த சென்னை - மழைக்கு காரணம் என்ன

Chennai

சென்னை: பல மணிநேரம் விடாமல் கொட்டிய மழையால் சென்னையில் பல பகுதிகளில் பெருவெள்ளம் சூழ்ந்தது. பல சாலைகளிலும் முழங்கால் அளவுக்கு தேங்கிய மழை நீரால் வாகனங்கள் நத்தையாக ஊர்ந்தன. பல கிலோ மீட்டருக்கு சாலைகள் வரிசை கட்டி நின்றன. சென்னையில் மேக வெடிப்பு போல திடீரென பெய்த மழைக்கு காரணம் மேலடுக்கு சுழற்சி நிலப்பரப்புக்கு வந்ததுதான் என்று வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் ஆண்டுதோறும் வடகிழக்குப்பருவமழை காலத்தில் புயல், சூறாவளியால் பாதிப்பு ஏற்படுவது இயல்பானதுதான். கடலோரங்களில் உள்ள சில பகுதிகள் மட்டுமே பாதிப்பிற்கு ஆளாகும். 2015ஆம் ஆண்டு பெருவெள்ளத்தில் சென்னை மாநகரமும் புறநகர் பகுதிகளும் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டன. நூற்றுக்கணக்கான உயிர்கள் பறிபோனது.

கடந்த நவம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி கொட்டிய அதிகனமழையால் எங்கும் வெள்ளம் சூழ்ந்தது. நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் குடியிருப்புகளுக்குள் வெள்ளம் சூழ்ந்தது. மழை தொடர்ந்து நீடிக்கவே ஏரிகள் நிரம்பின. உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டதால் புறநகர் பகுதிகளில் குளங்கள் முற்றிலும் நிரம்பி ஊருக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது.

