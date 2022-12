பெரியப்பா கண்ணாடி கலரை மாத்துங்க.. அன்பழகன் சிலையை உன்னிப்பாக கவனித்து சிற்பிகளுக்கு சொன்ன ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பேராசிரியர் அன்பழகனின் முழு உருவச் சிலை மாதிரியை இன்று பார்வையிட்ட தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அந்த சிலையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய திருத்தங்களை சிற்பிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார். "பெரியப்பா லேசான பிரவுன் கருப்பு கலந்த நிறத்தில் கண்ணாடி அணிந்திருப்பார். அதே நிறத்தில் கண்ணாடியை மாற்றிவிடுங்கள்" என சிற்பிகளுக்கு ஆலோசனை கூறியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின். இதையடுத்து, நிறத்தை மாற்றுவதாக சிற்பிகள் தெரிவித்துள்ளார்ர்.

திமுகவின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளரும், தமிழக முன்னாள் அமைச்சருமான பேராசிரியர் அன்பழகனின் நூற்றாண்டு விழாவை தமிழக அரசு கொண்டாடி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக டிபிஐ வளாகத்தில் பேராசிரியர் அன்பழகனுக்கு சிலை நிறுவப்படும் எனவும் தமிழக அரசு அறிவித்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து பேராசிரியர் அன்பழகனின் முழு உருவச் சிலையானது திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள சிற்பக் கூடத்தில் தயாராகி வருகிறது. 8.5 அடி உயர முழு உருவ வெண்கல சிலை தயாரிக்கப்பட உள்ள நிலையில், முதற்கட்டமாக களிமண் மாதிரி சிலை தற்போது தயாராகி உள்ளது.

இந்த மாதிரி சிலையை தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். தத்ரூபமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள அந்த சிலையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய திருத்தங்கள், ஆலோசனைகளை சிற்பிகளுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழா.. 2வது மனைவிக்கும் முக்கியத்துவம் தாங்க! பேத்தி கோரிக்கை!

English summary

Perasiriyar Anbazhagan statue is being prepared near Minjur. While the 8.5 feet tall bronze statue is being prepared, the initial phase clay model is prepared now. Tamil Nadu Chief Minister Stalin visited and inspected this model statue. MK Stalin gave suggestions and corrections to the sculptors to be carried out on statue.