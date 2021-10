ராஜா கைய வச்சா அது ராங்கா போனதில்ல.. போலீஸ் FRSஐ டச்சு பண்ணினாலே போதும்.. கிலியில் குற்றவாளிகள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காவல்துறையின் பயன்பாட்டிற்காக முக அடையாளம் கண்டறியும் மென்பொருளை திங்கள்கிழமை தொடங்கிவைத்தார். இந்த மென்பொருளின் சிறப்பு அம்சங்கள் என்னவென்றால் குற்றவாளிகள் சாலையில் நடமாடினால் அவர்களை இந்த ஆப் மூலம் ஸ்கேன் செய்து கண்டுபிடித்துவிட முடியும். குற்றவாளிகளை எளிதாக பிடித்துவிடலாம்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காவல்துறையின் பயன்பாட்டிற்காக முக அடையாளம் கண்டறியும் மென்பொருளை (Face Recognition Software) சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நேற்று தொடங்கி வைத்துள்ளார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் வெ.இறையன்பு, இ.ஆ.ப., உள், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் எஸ்.கே.பிரபாகர், இ.ஆ.ப., காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் முனைவர் செ.சைலேந்திர பாபு, இ.கா.ப., காவல்துறை கூடுதல் இயக்குநர் (மாநில குற்ற ஆவணக் காப்பகம்) வினித் தேவ் வான்கேடே, இ.கா.ப., மற்றும் காவல்துறை உயர் அலுவலர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்,

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin on Monday launched facial recognition software for police use. The special feature of this software is that if criminals are on the road, they can be scanned and found through this app. Criminals can be easily caught.