மதவாத கட்சியாக எந்த கட்சியையும் அனுமதிக்க முடியாது.. பாஜக மீது முதல்வர் ஸ்டாலின் அட்டாக்

சென்னை: மதவாத கட்சியாக ஒரு கட்சி செயல்பட அனுமதிக்க முடியாது என முதல்வர் ஸ்டாலின் பாஜகவின் பெயரை குறிப்பிடாமல் பேசியுள்ளார். இந்திய வரலாற்று பேரவையின் 81வது மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பேசிய ஸ்டாலின் இவ்வாறு விமர்சித்திருந்தார்.

சென்னை தாம்பரம் கிறிஸ்துவ கல்லூரியில் நடந்த இந்திய வரலாற்று பேரவையின் 81ஆவது மாநாட்டை முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்வில் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, தென் சென்னை எம்பி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசுகையில் கற்பனை கதைகளை வரலாறுகளாக சிலர் கூறி வருகிறார்கள். கற்பனை திரிபுதான் நாட்டை எதிர்கொண்டுள்ள அபாயமாக இருக்கிறது. நம்மை நாமே படிப்பதன் மூலம் எதிர்காலத்தை உருவாக்க முடியும்.

