‛29 சி’ பல்லவன் பஸ்.. ஞாபகம் வருதே என பள்ளி பருவத்தை நினைவுகூர்ந்து பூரித்து பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தான் படித்த சென்னை சேத்துப்பட்டில் உள்ள சென்னை கிருத்துவக் கல்லூரி பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசினார். அப்போது ‛ஞாபகம் வருதே.. ஞாபகம் வருதே ' என முதல்வர் ஸ்டாலின் 29 சி, பல்லவன் பஸ் போக்குவரத்தை நினைவு கூர்ந்து பூரித்தார்.

சென்னை சேத்துப்பட்டில் சென்னை கிருத்துவக் கல்லூரி பள்ளி உள்ளது. இந்த பள்ளியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் படித்தார். 6ம் வகுப்பு முதல் வகுப்பு 11ம் வகுப்பு வரை இந்த பள்ளியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் படித்தார்.

இந்த பள்ளியில் படித்த மாணவர்களின் சந்திப்பு இன்று நடந்தது. இந்த விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பங்கேற்றார். இந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது:

நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளதாக சொன்ன ஸ்டாலின்! டிசம்பர் 18ல் சிறுபான்மை உரிமை தினம் கடைபிடிக்கப்படுவது ஏன்?

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin participated in the alumni meeting of Chennai Christian College School in Sethupat, Chennai where he studied. At that time, Chief Minister Stalin praised his school days as 29C, Pallavan Transport'' as a blooming memory.