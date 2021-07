"நிலைமை மோசம்".. முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்ட புது உத்தரவு.. இந்த 7 மாவட்டங்களில் கடுமையான அமல்..!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் விழுப்புரம் உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களில் குழந்தை திருமணம், பெண்சிசு கொலை போன்ற சமூக அவலங்களை களைவதுடன், அதற்கான சட்டங்கள் கடுமையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று முதல்வர் முக ஸ்டாலின் புதிய உத்தரவினை பிறப்பித்துள்ளார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் ஒவ்வொரு துறை வாரியாக இருக்கும் பிரச்சினைகள் குறித்து அந்தந்த துறை அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து அவ்வப்போது ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

அந்தவகையில் தலைமைச் செயலகத்தில், சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை, சமூக சீர்திருத்தத் துறை ஆகிய துறைகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த கூட்டத்தில், சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன், தலைமைச் செயலர் வெ.இறையன்பு, நிதித்துறைச் செயலர் ச.கிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

