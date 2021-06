"நான் அண்ணா, கருணாநிதியின் கொள்கை வாரிசு.. ஆளுநர் உரை வெறும் டிரைலர் தான்".. முதல்வர் ஸ்டாலின் பன்ச்

Chennai

சென்னை: ஆளுநர் உரை என்பது ஓர் ஆண்டு கொள்கை விளக்கச் சுருக்கம் என்ற முதல்வர் ஸ்டாலின், ஆளுநர் உரை டிரைலர் தான் என்றும் அரசின் திட்டங்கள் அனைத்தும் நிதிநிலை அறிக்கையில் தெளிவாக விளக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டின் 16ஆவது சட்டசபையின் முதல் கூட்டத்தொடர் கடந்த 21ஆம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது. அதைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீது விவாதம் நடைபெற்றது.

ஆளுநர் உரை குறித்து பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்களும் கருத்து தெரிவித்தனர். இந்நிலையில், சட்டசபை கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாளான இன்று ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்திற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பதில் அளித்தார்.

Tamilnadu CM Stalin said that the governor's speech was a one-year summary of the policy statement. CM also stated that that the governor's speech was a trailer and that all government plans would be clearly explained in the Budget 2021.