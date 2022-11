உடல்நலத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் மக்கள் பணியாற்றுகிறேன்! முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உருக்கம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: மக்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக உடல் நலிவு ஏற்பட்டாலும். அதைப்பற்றி தாம் கவலைப்படாமல் பணி ஆற்றிக் கொண்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் 54 மாற்றுத்திறனாளிகள் ஜோடிகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்த அவர் இதனைக் கூறினார்.

இது தொடர்பாக அவர் அந்த விழாவில் பேசியதாவது;

English summary

Even if the health becomes debilitated by serving the people. Chief Minister Stalin has said that he is working without worrying about it