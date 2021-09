தமிழகத்தில் இன்று முதல் கல்லூரிகள் திறப்பு: மாணவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் என்ன?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் செப்டம்பர் 1ம் தேதியான இன்று முதல் கல்லூரிகளை திறக்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனை அடுத்து கல்லூரிகளை திறப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் 9 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான பள்ளிகள் இன்று முதல் திறக்கப்படுகின்றன. அதேபோலதான், கல்லூரிகளும் இன்று முதல் திறக்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு தனியாக வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்கப்பட்டிருப்பதை போலவே கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

TN Collage opening news: The government has ordered to open the colleges in Tamil Nadu from today, September 1. Following this, guidelines for opening colleges have been issued.