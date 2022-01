ஓமிக்ரான் சாதாரண வைரஸ் இல்லை.. முடங்கிய பல சென்னை பத்திரிக்கையாளர்கள்! 2 ஒற்றுமைகளை கவனிச்சீங்களா?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னையில் பல பத்திரிக்கையாளர்கள் வரிசையாக கொரோனா நோய்த்தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

பாதிக்கப்பட்ட பலருக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது என்பது இதில் கவனிக்கத்தக்க அம்சமாக உள்ளது.

ஒரு முன்னணி ஆங்கில செய்தி சேனல் சீனியர் நிருபர் அவர்.. கடந்த வாரம் தனக்கு கொரோனா நோய் தொற்று ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்பதை சமூக வலைதளம் மூலமாக வெளிப்படுத்தியிருந்தார். அதே நாளில் மற்றொரு ஆங்கில இதழ் ஒன்றின் பெண் பத்திரிக்கையாளரும் தனக்கும் தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருப்பதாக தெரிவித்தார். இது ஜஸ்ட் தொடக்கம்தான்

English summary

Chennai coronavirus: Many journalists in Chennai have been affected with coronavirus' new variant of omicron and they says body pain and headache is a common symptoms for them, and one more similarity is found that they had to take a booster vaccine yet.