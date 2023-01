அதானி விவகாரம்.. எல்ஐசி, எஸ்பிஐ வங்கி சேமிப்புகளுக்கு பாதிப்பா.. வேல்முருகன் வைத்த முக்கிய டிமாண்ட்

எல்.ஐ.சி -எஸ்பிஐ வங்கியில் மக்களின் சேமிப்பை பாதுகாத்திட வேல்முருகன் வேண்டுகோள்.

சென்னை: அதானி குழுமம் மீதான மோசடி உறுதியானால், எல்.ஐ.சி, எஸ்.பி.ஐ போன்ற பொது நிறுவனங்களில் தனது வாழ்நாள் சேமிப்பை வைத்துள்ள கோடிக்கணக்கான இந்திய மக்களின் எதிர்காலம் கடுமையாக பாதிக்கும் என வேல்முருகன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

எல்.ஐ.சி -எஸ்பிஐ வங்கியில் மக்களின் சேமிப்பை பாதுகாத்திட ரிசர்வ் வங்கி, செபி, அமலாக்கத் துறை, சிபிஐ உள்ளிட்ட அமைப்புகளும், மத்திய அரசும்,உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக வேல்முருகன் விடுத்துள்ள பதிவின் விவரம் வருமாறு;

பிபிசி ஆவணப் படம், அதானி :நாடாளுமன்றத்தில் திமுக எம்பிக்கள் கேள்வி எழுப்ப முதல்வர் ஸ்டாலின் அட்வைஸ்

