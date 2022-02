பள்ளிகளில் சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடைபெறுமா? சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் பதில் இதுதான்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: இடவசதி இல்லாத பள்ளிகளில் தேவைப்பட்டால் சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடத்துவது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று மீண்டும் அதிவேகமாக குறைந்துள்ளது. இதனால் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை முழுமையாக தளர்த்திய தமிழக அரசு பள்ளி, கல்லூரிகள் இன்று முதல் திறக்கப்படும் என்று அறிவித்தது.

English summary

Tamil Nadu Health Secretary Radhakrishnan has said that steps will be taken to conduct classes in rotation if required in schools without accommodation. He said the number of infections in Tamil Nadu was declining every day more than the previous day