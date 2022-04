6ம் வகுப்பு பாடபுத்தகத்தில் ரம்மி சூதாட்டம்! சர்ச்சையில் பள்ளிக் கல்வித்துறை! பெற்றோர்கள் அதிர்ச்சி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக அரசின் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்ட ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்துக்கான கணிதப் பாடப் புத்தகத்தில் ரம்மி விளையாட்டு குறித்து விவரிக்கப்பட்டு இருப்பது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு அல்லது வீட்டில் இருந்தே சம்பாதிக்கலாம் என நினைத்து அறியாமையில் மூழ்கி மன நோயாளிகளாக மாறி தற்கொலை செய்துகொள்ளும் நபர்களின் எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது.

விட்டதை பிடித்து விடலாம் என நினைத்து கடனுக்கு மேல் கடன் வாங்கி கடனில் மூழ்கி வேறு வழியின்றி தற்கொலை முடிவை தேர்வு செய்யும் அவலநிலை நீடிக்கத்தான் செய்கிறது. ஆன்லைன் ரம்மி, ட்ரேடிங்க் ஆப்கள் தான் இந்த அவலநிலைக்கு காரணம்.

ஆன்லைன் ரம்மி எனும் சிலந்தி வலை.. சிக்கியவர்கள் மீளாமல் போக என்ன காரணம்..? விளக்கம் தரும் நிபுணர்கள்

English summary

The description of the game of rummy in the Mathematics textbook for the third term of Class VI published on behalf of the School Education Department of the Government of Tamil Nadu has caused great controversy.