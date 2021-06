தமிழகத்தில் இன்று 5755 பேருக்கு கொரோனா.. எந்த மாவட்டங்களில் பாதிப்பு அதிகம்.. விவரம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழகத்தில் இன்று 5,751 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்திலேயே அதிகபட்சமாக கோவையில் 698 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கோவைக்கு அடுத்தபடியாக ஈரோட்டில் 597 பேரும், சேலத்தில் 398 பேரும், திருப்பூரில் 361 பேரும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் ஒரே நாளில் 150 பேர் பலியாகி உள்ளனர்.

கல்வி கட்டணம் எவ்வளவு.. 'டிசி', ஆன்லைன் கிளாஸ், தனியார் பள்ளிகளுக்கு தமிழக அரசு '6' அறிவுறுத்தல்

தமிழகத்தில் இன்று 5,751 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை கொரோனா பாதித்தோர் மொத்த எண்ணிக்கை 24,55,332 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

English summary

Corona infection has been confirmed in 5,751 people in Tamil Nadu today. Coimbatore has the highest number of 698 victims in Tamil Nadu. Coimbatore is followed by Erode with 597, Salem with 398 and Tirupur with 361. In Tamil Nadu, 150 people have died due to corona infection in a single day.