2 நாளாக கஷ்டம்.. மருத்துவனையில் ஓபிஎஸ்! கொரோனா உறுதியானதால் சிகிச்சைக்கு அனுமதி.?

Chennai

சென்னை : கடந்த இரண்டு நாட்களாக லேசான காய்ச்சல் மற்றும் உடல்நலக் கோளாறு காரணமாக அவதி அடைந்து வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பாக கடந்த சில நாட்களாக தீவிர சுற்றுப்பயணம், ஆலோசனை, சட்ட நடவடிக்கைகள் என மிகவும் பிசியாக இருந்தார் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஓ பன்னீர்செல்வம்.

தன்னைக் கட்சியிலிருந்து நீக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு தரப்புக்கு அதிகாரம் இல்லை என கூறியதோடு, தன்னை நீக்கியதாக கூறியவர்களை கட்சியிலிருந்து தான் நீக்கி விட்டதாக அதிரடி காட்டி வருகிறார்.

O. Panneerselvam, who has been suffering from mild fever and health problems for the past two days, has been admitted to the hospital and it has been confirmed that he is infected with corona virus.