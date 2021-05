தமிழகத்தில் கொரோனாவை ஒழிக்க.. 5 கோடி பேர் தடுப்பூசி போட வேண்டும்.. இதுதான் ஒரே வழி- அமைச்சர் பேட்டி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் குறைந்தபட்சம் 5 கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்திவிட்டால் கொரோனா முற்றிலும் ஒழிக்கப்படும் என்று தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

18 முதல் 44 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு நாளை மறுநாள் முதல் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் இயக்கம் தொடங்க உள்ளது.

இந்த நிலையில் இன்று நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்த அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் 18+ அனைவருக்கும்..தடுப்பூசி பணிகளில் சில தினங்களில் தொடங்கும்..அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

English summary

Tamil Nadu Health Minister Ma Subramanian has said that corona will be completely eradicated if at least 5 crore people in Tamil Nadu are vaccinated.