சபாஷ்..! கொரோனா 2ஆம் அலை... இந்த 2 மாவட்டங்களில் ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மண்டலங்கள்கூட இல்லை

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 2ஆம் அலை மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ள நிலையில், ராமநாதபுரம் மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய இரண்டு மாவட்டங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மண்டலங்கள் இல்லாத மாவட்டங்களாக உருவெடுத்துள்ளது.

இந்தியாவிலுள்ள அனைத்து மாநிலங்களைப் போலவே தமிழ்நாட்டிலும் கடந்த மார்ச் மாதம் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்படத் தொடங்கியது.

தேர்தல் பிரசாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் கொரோனா பாதிப்பு வேகமாக அதிகரித்தது. அப்போது தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு 35 ஆயிரம் வரை கூட சென்றது.

'அவர் உறவினர்தான்.. எங்களுக்குள் ஆயிரம் இருக்கும்'.. தொண்டரை தாக்கியது குறித்து காங். தலைவர் விளக்கம்

English summary

Ramanathapuram and Viluppuram - two districts with no controlled areas. During April and May Coronavirus second wave was a peak in Tamilnadu.