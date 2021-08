கொரோனா இன்னும் முடியவில்லை... அடுத்த 10 நாட்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் - ராதாகிருஷ்ணன்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் கட்டுப்பாட்டுடன் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் நோய் சென்றுவிட்டது என்று நினைக்காமல் நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி செயல்பட வேண்டும் என்று மக்கள் நல்வாழ்த்துறை செயலாளர் டாக்டர் ஜெ. ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார். கேரளாவில் கொரோனா தீவிரமாக பரவி வருவதால் தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 10 நாட்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் நேற்று ஒரேநாளில் 1,573 பேர் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன்மூலம் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 26 லட்சத்து 5ஆயிரத்து 647ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதுவரை கொரோனாவால் 34,788 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

ஓணம் பண்டிகைக்குப் பிறகு கேரளாவில் ஒரே நாளில் 31ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கேரளாவில் கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பால் தமிழகத்தில் அடுத்த 10 நாள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் ஜெ. ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

