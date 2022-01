"எண்ட்கேம்".. ஓமிக்ரான் பரவலோடு Corona Pandemic முடிவிற்கு வருகிறதா? நிபுணர்கள் சொல்லும் பின்னணி!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: ஓமிக்ரான் பரவலோடு கொரோனா பெருந்தொற்று முடிந்துவிடும் என்று பலர் இணையத்தில் கருத்து தெரிவிக்க தொடங்கி உள்ளனர். இதுதான் கடைசி வீரியமான உருமாறிய கொரோனாவாக இருக்கும்.. இதற்கு மேல் அலைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு குறைவு என்று பலர் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள். இந்த நிலையில்தான் ஓமிக்ரான் மூலம் கொரோனா பரவல் முடிவிற்கு வருமா.. இந்த பெருந்தொற்று இத்துடன் டாட்டா காட்டிவிட்டு மறைந்து போக வாய்ப்பு உள்ளதா என்பது பற்றி சர்வதேச மருத்துவ வல்லுனர்கள் பலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

எந்த ஒரு பெருந்தொற்றும் கண்டிப்பாக ஒரு கட்டத்திற்கு பின் உச்சத்தை எட்டி முடிவிற்கு வரும். பிளேக், ஃப்ளூ தொடங்கி எல்லா பெருந்தொற்றும் இப்படி முடிவிற்கு வந்துள்ளது. அப்படிதான் கண்டிப்பாக கொரோனா பரவலும் முடிவிற்கு வரும். ஆனால் ஓமிக்ரான் இப்போது வேகமாக பரவி வரும் நிலையில்.. உண்மையில் கொரோனா பரவல் எப்போது முடிவிற்கு வரும் என்ற கேள்வி பலருக்கு எழுந்துள்ளது.

அதிலும் சில நிபுணர்களோ கொரோனாவோடு வாழ பழகிக்கொள்ளுங்கள்.. அது எங்கேயும் போகாது என்று கூறி அச்சம் எழுப்பி உள்ளனர். கொரோனா இங்கேயே இருக்கும். மக்கள் அதற்கு ஏற்றபடி வாழ்க்கை முறையை மாற்ற வேண்டும் என்று எச்சரிக்கைகள் விடப்பட்டு வருகின்றன.

வேர்க்கடலை வியாபாரியின் உதவி.. 11 ஆண்டுகளுக்கு பின்பும் நன்றி மறவாத என்ஆர்ஐ குடும்பம்.. நெகிழ்ச்சி!

English summary

Coronavirus; Will the world see the End Game of the pandemic as the Omicron cases are rising.