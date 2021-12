சென்னையில் ராட்டின விபத்தில் சிறுமி பலி.. மீண்டும் விசாரிக்க ஹைகோர்ட் ஆணை பிறப்பிப்பு

Chennai

சென்னை: சென்னையில் பொழுது போக்கு பூங்கா ஒன்றில் ராட்டினத்தில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்டு சிறுமி உயிரிழந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

2016ம் ஆண்டு நடைபெற்ற விபத்து தொடர்பாக நீலாங்கரை போலீசார் முறையாக விசாரிக்கவில்லை என்றும் பொழுது பூங்கா நிர்வாகத்திற்கு ஆதரவாக போலீசார் செயல்படுவதாகவும் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இந்த வழக்கை விரைந்து விசாரித்து முறையாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யவேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Chennai High Court has ordered a retrial in the 2016 case of a girl who was thrown from a wheel at an amusement park in Chennai. A case has been filed in the Chennai High Court seeking a speedy trial and filing of a formal chargesheet.