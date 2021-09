குட் நியூஸ்..தமிழ்நாட்டில் சற்று குறைந்த கொரோனா.. ஆனால் இந்த 5 மாவட்டடங்களில் மட்டும் அதிக பாதிப்பு!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 1,669 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 17 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 4 நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு வேகமாக அதிகரித்து வந்த நிலையில் இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. சென்னையில் கொரோனா அதிகரித்த நிலையில் தொடர்ந்து 2-வது நாளாக குறைந்துள்ளது. தினசரி பாதிப்பில் கோவை தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது.

Corona infection has been confirmed in 1,669 people in Tamil Nadu today. Another 17 people were killed in the corona. In Tamil Nadu, the incidence of corona has been increasing rapidly for the last 4 days and today it has decreased slightly