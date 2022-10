அரசியல் ஆதாயம் தேடும் "சீப்பான அரசியல்”.. பாஜக பந்த்தை மக்கள் நிராகரிக்கணும் - முத்தரசன் காட்டம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கோவையில் அக்டோடபர் 31 அன்று பந்த் நடத்தப்போவதாக பாஜக அறிவித்திருப்பது அமைதியை சீர்குலைக்கும் செயல் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் முத்தரசன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

கோவை உக்கடம் அருகே கார் சிலிண்டர் வெடித்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் உடனடியாக விசாரணை மேற்கொண்டு, பல அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களை வெளிக்கொணர்ந்தனர்.

கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக இதுவரை 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த வழக்கு என்.ஐ.ஏ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் அதிகரித்து வரும் கோவையில், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வலியுறுத்தி பாஜக சார்பில், அக்டோபர் 31ஆம் தேதி பந்த் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அதை சிபிஐ, சிபிஐஎம் கட்சிகள் கண்டித்துள்ளன.

கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம்.. அண்ணாமலையின் அழுத்தத்தால் என்ஐஏ விசாரணை.. சொல்கிறார் எச்.ராஜா!

English summary

Communist Party of India State Secretary Mutharasan said that the BJP announced a bandh on October 31 with the intention of disrupting social peace, and requested Coimbatore people to reject the cheap act of BJP seeking political gain.