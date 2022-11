காசி தமிழ் சங்கமம்.. பிளானே இதான்! ‘உடனே தடுத்து நிறுத்துங்க’ - தமிழக அரசுக்கு சிபிஐஎம் கோரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பிற்கு ஆள்பிடிக்கும் நோக்கத்துடனே, காசி தமிழ் சங்கமம் என்ற நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது என்றும் உண்மையில் அது கலாச்சாரம், இதர நல்லெண்ண நிகழ்வுகளுக்காக அல்ல என்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விமர்சித்துள்ளது.

இந்த வகுப்புவாத நோக்கிலான நிகழ்வுகளை தடுத்து நிறுத்த கல்வித்துறையும், தமிழ் வளர்ச்சி பண்பாட்டு துறையும், தமிழ்நாடு அரசும் உரிய தலையீடு செய்து தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என சிபிஐஎம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

காசியில் நடைபெறும் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சிக்கு ராமேஸ்வரம் - வாரணாசி ரயிலில் கூடுதல் பெட்டிகளுடன் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பயணிகளுடன் ரயில் வாரணாசிக்கு புறப்பட்டது. தொடர்ந்து 12 ரயில்களில் குழுவினர் புறப்பட உள்ளனர்.

காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்வுக்கு செல்லும் ரயிலை ஆளுநர் ரவி, மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் உள்ளிட்டோர் நேற்று கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தனர். பாஜக தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் இதில், தமிழக அரசு ஆர்வம் காட்டவில்லை. இந்நிலையில், இது ஆர்.எஸ்.எஸ், ஊடுருவலுக்கான வேலை என மார்க்சிஸ் கட்சி விமர்சித்துள்ளது.

காசி தமிழ் சங்கமம்- சங்கிகளின் சங்கமம் என கடும் விமர்சனம்! நவ.18-ல் தொடங்கி வைக்கும் பிரதமர் மோடி!

English summary

Marxist Communist Party has insisted that the event called Kashi Tamil Sangamam which is held with the aim of attracting people to RSS organization, Tamil Nadu government should intervene to stop RSS infiltrating educational institutions.