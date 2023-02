கார்ப்பரேட் நலனுக்காக மட்டுமே தயாரித்த பட்ஜெட்.. மக்களுக்கான திட்டம் இல்லை.. சிபிஐஎம் குற்றச்சாட்டு!

மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாடு புறக்கணிக்கப்படுவதாக சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை : தமிழ்நாட்டு மக்களின் நீண்ட கால எதிர்ப்பார்ப்பான மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு இந்த ஆண்டும் எந்தவித நிதியும் ஒதுக்கீடு செய்யவில்லை. தமிழ்நாட்டிற்கு முக்கியமான எந்த திட்டமும் அறிவிக்கப்படவில்லை. தமிழ்நாடு புறக்கணிக்கப்படுகிறது என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் மத்திய பட்ஜெட்டை விமர்சித்துள்ளார்.

2023-24ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், அதன் சாதக பாதக அம்சங்களை அரசியல் கட்சியினர் விவாதித்து வருகின்றனர். அந்தவகையில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இதனை கார்ப்பரேட்களுக்கான பட்ஜெட் என விமர்சித்துள்ளது.

மேலும், மத்திய பாஜக அரசாங்கம் கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு சேவை செய்வதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது என்பதற்கான அடையாளமே இந்த பட்ஜெட் என சிபிஐஎம் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

Madurai AIIMS Hospital, which is a long-term expectation of the people of Tamil Nadu, has not been allocated any funds this year. No important project has been announced for Tamil Nadu. Union Budget saying that Tamil Nadu is being ignored. : Marxist communist State Secretary K. Balakrishnan.