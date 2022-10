ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூடு: எடப்பாடிக்கு குற்ற உணர்வேயில்லை.. இது கிரிமினல்தனம்! மார்க்சிஸ்ட் ஆவேசம்

Chennai

சென்னை: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு குறித்து நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் அறிக்கை நேற்று (அக்.18) சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில் பல்வேறு விஷயங்கள் தெரியவந்தன.

இதில் காவல்துறை மேற்கொண்டிருந்த அத்துமீறல்கள் குறித்து குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்தது. மேலும் முக்கிய அதிகாரிகள் உட்பட 17 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அறிக்கை வலியுறுத்தி இருந்தது.

இந்நிலையில், இன்று சபாநாயகரை கண்டித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி போராட்டம் நடத்தியுள்ளார். இந்த போராட்டம் குறித்து சிபிஎம் விமர்சித்துள்ளது.

English summary

Justice Aruna Jagatheesan's report on the Thoothukudi firing was tabled in the Legislative Assembly yesterday, revealing various things. It was alleged about the violations committed by the police. The report also insisted that action be taken against 17 people, including key officials. Today, opposition leader Edappadi Palaniswami protested against the speaker. The CPM has criticized the protest.