சென்னைக்கு மாற்றலாக நீதிபதி முரளிதருக்கு முட்டுக்கட்டை.. நீதிபதிக்கே மறுக்கப்படும் நீதி - கனகராஜ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள நீதிபதி முரளிதர் அவர்களை சென்னைக்கு மாற்றம் செய்வதை மோடி அரசாங்கம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது நேர்மையான நீதிபதிக்கே மறுக்கப்படும் நீதி என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் கனகராஜ் விமர்சித்துள்ளார்.

ஒடிசா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியான முரளிதரை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்க கொலிஜியம் பரிந்துரை செய்திருந்தது. ஆனால் அவர் தற்போது வரை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நியமனம் செய்யப்படவில்லை.

டெல்லி கலவரம் உட்பட பல விவகாரங்களில் துணிச்சலாக கருத்தை தெரிவித்தவர் என பாராட்டப்படும் முரளிதர் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்படுவதை ஏற்காமல் மத்திய அரசு கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக குற்றம்சாட்டப்படுகிறது.

English summary

Kanagaraj, a member of the state executive committee of the Marxist Communist Party, has criticized the Modi government's decision to stop the transfer of Justice Muralidhar, who has been nominated by the Supreme Court Judges' Committee as the Chief Justice of the Chennai High Court, to is the denial of justice to an honest judge.