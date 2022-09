பொருளாதார ஆய்வு நிறுவனம் ஆக்ஸ்பாமில் ஐடி ரெய்டு.. பின்னணியில் பாஜக.. கடுமையாக விமர்சிக்கும் சிபிஎம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி, பொருளாதார அசமத்துவமின்மை குறித்து ஆய்வுகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வரும் 'ஆக்ஸ்பாம்' நிறுவனத்தின் மீதும், அரசின் கொள்கைகளை விமர்சிக்கும் அறிவு ஜீவி குழுமம் (CPR) மீதும் வருமான வரித் துறை சோதனை மேற்கொண்டது.

இது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் இதற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் டிஜிட்டல் ஊடகங்களுக்கு நிதியளிக்கும் தொண்டு நிறுவனங்கள் மீதுதான் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொள்கிறது என்றும் அதன் ஒரு பகுதியாகவே மேற்குறிப்பிட்ட இடங்களில் சோதனை மேற்கொள்வதாக ஐடி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் பதிவுசெய்து, அங்கீகாரம் பெறாத அரசியல் கட்சிகளுக்கு எதிராக வருமானவரித் துறையினர் தற்போது சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

The Income Tax Department raided Oxfam, which regularly publishes studies on the country's economic growth and economic inequality, and the Intellectual Property Group (CPR), which criticizes government policies. CPM strongly opposed this.