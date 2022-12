“பூதமென” உயர்ந்த பெட்ரோல் விலை.. “புஷ்ஷென” சரிந்த கச்சா எண்ணெய் விலை! எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எங்கே?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக சரிவடைந்து இருக்கும் நிலையில், உயர்த்தப்பட்ட பெட்ரோல், டீசல் விலை எப்போது குறைக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு வாகன ஓட்டிகளிடையே எழுந்து இருக்கிறது.

உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை அடிப்படையில் இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட்ட எரிபொருட்களின் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயம் செய்து வருகின்றன.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பெட்ரோல், டீசல் விலை இந்தியாவில் கடுமையாக அதிகரித்து வருகிறது. ஓராண்டுக்கு முன்பாகவே பெரும்பாலான மாநிலங்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலை ரூ.100 ஐ தாண்டியது. சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை நிலையும் இதே தான்.

English summary

With the price of Crude oil falling sharply in the international market, the expectation of when the increased petrol and diesel prices will be reduced is rising among motorists.