மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் நடத்தப்படும் க்யூட் தேர்வை முளையிலேயே கிள்ளி எறியவேண்டும் - ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஏழை, எளிய, கிராமப்புற மாணவ மாணவியர் க்யூட் நுழைவுத் தேர்வினால் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவர் என்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நுழைவுத்தேர்வை மத்திய அரசு திரும்பப்பெற தி.மு.க. அரசு உடனடியாக எடுக்க வேண்டும். இதனை முளையிலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டிய பொறுப்பு தி.மு.க. அரசுக்கு உண்டு என்றும் ஓபிஎஸ் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

நீட் தேர்வில் தும்பை விட்டு வாலைப் பிடித்ததன் காரணமாக ஏழை, எளிய கிராமப்புற மாணவ, மாணவியர் தற்போது அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் என அ.தி.மு.க. ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா முழுவதும் உள்ள 45 மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் அதன் இணைப்புக் கல்லூரிகளில் இருக்கின்ற பல்வேறு இளநிலை மற்றும் முதுநிலை படிப்புகளுக்கான 1.8 லட்சம் இருக்கைகளை நிரப்ப ஏதுவாக 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டிலிருந்து மத்திய பல்கலைக்கழக நுழைவுத் தேர்வு, அதாவது Central University Entrance Test (CUET) நடத்தப்படும். 12-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் இந்தத் தேர்வினை எழுதத் தகுதியுடையவர்கள். பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் பெற்ற மதிப்பெண்ணிற்கு எந்தவிதமான முக்கியத்துவமும் தரப்படாது என மத்திய கல்வி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளதாக பத்திரிகைகளில் செய்தி வந்துள்ளது.

ஓ.பன்னீர் செல்வத்திடம் 78 கேள்விகள்... 4 மணி நேரம் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரணை - நாளையும் தொடரும்

English summary

O.Panneerselvam Statement about CUTE exam: (க்யூட் தேர்வுக்கு எதிராக ஓ.பன்னீர் செல்வம் அறிக்கை) AIADMK co-ordinator O. Panneer Selvam has said that poor, simple and rural students will be severely affected by the CUTE entrance exam. The DMK has asked the Central Government to withdraw the entrance test. The government should take immediate action. The DMK has the responsibility to pinch this on the bud. The OPS said in a statement that the state has.