நண்பன் எனக்கூறிவிட்டு... விசாரணை கைதிகளை கொலை செய்வது நியாயமா?... விஜயகாந்த் வருத்தம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் அதிகரித்து வரும் விசாரணை கைதிகளின் இறப்பு குறித்து தேமுதிக நிறுவன தலைவர் விஜயகாந்த் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார். ‛‛காவல்துறை உங்கள் நண்பன் என கூறிவிட்டு, நண்பர்களாக இருக்க வேண்டிய காவலர்களே விசாரணை கைதிகளை அடித்துக் கொலை செய்வது எந்த விதத்தில் நியாயம். இது வேலியே பயிரை மேய்ந்தது போல் உள்ளது'' என விஜயகாந்த் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் நிறுவன தலைவர் விஜயகாந்த். தமிழகத்தில் விசாரணை கைதிகள் இறப்பு குறித்து கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக விஜயகாந்த் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

ஒரு உயிர் போச்சே... பள்ளி மாணவர்களுக்குள் சாதி பாகுபாடா? - விஜயகாந்த் வேதனை

English summary

DMDK Chiefr Vijayakant has expressed regret over the increasing number of prisoners death on trial in Tamil Nadu. ‘‘ It is in no way fair for the police to claim that the police are your friend and beat up the interrogation prisoners who are supposed to be friends” says Vijayakanth.