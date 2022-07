அடிச்சு உடைக்க சொன்னார் ஓபிஎஸ்.. "ஜெயலலிதா அறையை எட்டி உதைத்து" - புது குண்டு போட்ட ஈபிஎஸ் டீம்!

Chennai

சென்னை : அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தின் கதவு பூட்டப்பட்டிருந்த நிலையில், 'அதை உடையுங்கள்' என ஓ.பன்னீர்செல்வம் சொல்லி, அதனை உடைத்து அவரது ஆதரவாளர்கள் உள்ளே சென்றனர் என சி.வி.சண்முகம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

எந்த வாகனத்தில் ஓ.பி.எஸ் தலைமை அலுவலகத்திற்கு வந்தாரோ அதே வாகனத்தில், அலுவலகத்தினுள்ளே இருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பொருட்களை எடுத்துச் சென்றார் என சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் காணாமல் போன ஆவணங்கள், பொருட்கள் தொடர்பாக போலீசில் ஓபிஎஸ் மீது கொள்ளை புகார் அளித்துள்ளது ஈபிஎஸ் தரப்பு.

அதிமுக அலுவலக மோதல்.. எடப்பாடி ஆதரவாளர்களை கைது செய்ய இடைக்கால தடை.. சென்னை மாவட்ட கோர்ட் உத்தரவு!

அசல் பத்திரத்தை திருடிட்டார்.. பீரோவில் இருந்த பணமும் கொள்ளை.. போலீசில் சி.வி.சண்முகம் பரபர புகார்!

CV Shanmugam has lodged a complaint about important documents missing from ADMK head office. CV Shanmugam said that the ADMK office was ransacked and the items were taken away in the O Panneerselvam's vehicle.