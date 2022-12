சல்லி சல்லியாக நொறுக்கிய சிவி சண்முகம்! கொதித்தெழுந்த ‘தாமரை’ தலைகள்! ஓ.. எல்லாமே அவர் ப்ளான் தானா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக உட்கட்சி விவகாரத்தை விட தற்போது பாஜக அதிமுக இடையிலான உரசல் தான் அரசியல் களத்தில் பேசுபொருளாக இருக்கிறது. பாஜகவுக்கு எதிராக அதிமுக மாஜி அமைச்சர்கள் தீவிரமாக பேசி வந்த நிலையில் சில நாட்களாக ஓய்ந்திருந்தது. தற்போது சிவி சண்முகத்தின் பேச்சு பாஜக அதிமுக உறவில் எரிமலையாக வெடித்திருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அமித் ஷாவை தனியாக சந்தித்து பேசியது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பை அச்சத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. இதனால் பாஜக மீதான அதிருப்தியை முன்னாள் சீனியர் அமைச்சர்கள் மூலம் வெளிப்படுத்தி வருகிறது எடப்பாடி தரப்பு.

தற்போது பத்து நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் கேட்பதாக கூறப்படும் நிலையில் தொடர்ந்து பாஜக தலைமை தனக்கு எதிராக செயல்படுகிறதோ என நினைக்கிறார் எடப்பாடி. இதன் காரணமாகத்தான் செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட சீனியர்கள் பாஜக தரப்பை மறைமுகமாக விமர்சித்து வந்தனர்.

English summary

Rather than AIADMK internal affairs, the friction between BJP and AIADMK is now the talking point in the political arena. AIADMK ex-ministers have been actively speaking against BJP and it has been quiet for a few days. Now CV Shanmugam's speech has erupted like a volcano in the BJP-AIADMK relationship.