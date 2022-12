நள்ளிரவு முதல் கரையைக் கடக்கும் மாண்டஸ்..புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்படுவது இதற்குத்தான்!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் இன்று நள்ளிரவு கரையை கடக்க உள்ள நிலையில் நாகை, சென்னை, எண்ணூர், காட்டுப்பள்ளி துறைமுகங்களில் 5ஆம் எண் புயல் கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. கடல் கொந்தளிப்புடன் ஆர்ப்பரிக்கிறது. கடலில் புயல் உருவாகும் போது மீனவர்களையும் பொதுமக்களுக்கும் தெரிவிக்கும் வகையில் துறைமுகங்களில் எச்சரிக்கை கூண்டுகள் ஏற்றப்படும். இந்த புயல் கூண்டுகளில் ஏற்றப்படும் எண்களுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று பார்க்கலாம்.

மாண்டஸ் புயல் இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிகாலை வரை மாமல்லபுரம் இடையே கரையைக் கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், தி.மலை, கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களுக்கு இன்று ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திருச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால், நாகை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, மதுரை, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் புயல் எச்சரிக்கையால் இதுவரை 7 விமானங்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. காற்று, மழையின் வேகம் பொறுத்தும் மேலும் சில விமானங்கள் ரத்தாக வாய்ப்பு உள்ளது.

English summary

Cyclone Mandous is expected to make landfall at midnight today, storm watch No. 5 has been deployed at Nagai, Chennai, Ennore and Kattupally ports. The sea is raging. Warning cages will be installed in harbors to inform fishermen and the public when storms are forming at sea. Let's see what these storm cage loading numbers mean.