முழு பௌர்ணமி அன்று கரையை கடக்கும் யாஸ் புயல்.. பாதை என்ன?.. தமிழகத்தில் எங்கு மழை பெய்யும்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவாக உள்ள யாஸ் புயல் எங்கே கரையை கடக்கும், அதனால் தமிழகத்தில் மழை பெய்யுமா என்று வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கி உள்ளது.

கிழக்கு-மத்திய வங்கக் கடலில் உருவாகி உள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தற்போது தாழ்வு மண்டலமாக மாறி வருகிறது. வங்கக்கடலில் நிலவும் வெப்பநிலை காரணமாக காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வேகமாக வலுப்பெற்று வருகிறது.

வங்கக்கடலில் உருவாகி உள்ள இந்த தாழ்வு நிலை இன்று இரவு அல்லது நாளை அதிகாலை புயலாக மாறும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

English summary

Cyclone Yaas: Where it will cross? What is the path? Will Tamilnadu get rain due the pressure drop in Bay of Bengal?