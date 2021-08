திமுகவிடம் நிதி பெற்று சார்பட்டா படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.. ஜெயக்குமார் தாக்கு

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: திமுகவிடம் நிதி பெற்று சார்பட்டா படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

அண்ணா தொழிற்சங்கத்தின் சென்னை தெற்கு மண்டல போக்குவரத்து கழக நிர்வாகிகள் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள அம்மா திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

தொழிற்சங்கத்தின் தெற்கு மண்டல செயலாளர் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளுக்கும் 17 பணிமனைகளின் கிளை நிர்வாகிகள் பொறுப்புகளுக்கும் 500 ரூபாய் முதல் 5,000 ரூபாய் வரையிலான கட்டணத்தை செலுத்தி வேட்பு மனுவை உறுப்பினர்கள் தாக்கல் செய்தனர்.

வரும் 22 ம் தேதி நிர்வாகிகளுக்கான தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் வேட்புமனு தாக்கலை பார்வையிட்ட பிறகு முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயகுமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

Ex AIADMK Minister D.Jayakumar says that DMK funded for taking Sarpatta Parambarai. There is no connection between DMK and boxing.