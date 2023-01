விஜய் அஜித் கட்-அவுட்களுக்கு பாலாபிஷேகம்! பால் தயிரை ரசிகர்கள் ஆட்டைய போடலாம்! வார்னிங் தரும் தலைவர்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வலிமை பட கட்அவுட்டுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்ய பால் விநியோக வாகனத்தை மறித்து அதிலிருந்து பால், தயிரினை திருடி பாலாபிஷேகம், தயிராபிஷேகம் செய்தது போல் துணிவு வாரிசு திரைப்பட வெளியீட்டு நாளில் பால், தயிர் திருடப்படலாம் என்பதால் பால் முகவர்கள் அனைவரும் முன்னெச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டும் என அச்சங்க தலைவர் பொன்னுசாமி எச்சரித்துள்ளார்.

அஜித் குமார் நடித்துள்ள வலிமை திரைப்படமும், விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படமும் வருகிற பொங்கலுக்கு திரைக்கு வர உள்ளது. இரு திரைப்படத்திற்கான முதல் நாள் காட்சிகளின் டிக்கெட்டுகள் அனைத்தும் விற்றுத் தீர்ந்து விட்ட நிலையில், திரைப்படத்தை வரவேற்று பல விதமான போஸ்டர்களை அவரது ரசிகர்கள் ஒட்டி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நடிகர் அஜித் குமார் நடித்துள்ள வலிமை திரைப்படமும், விஜய் நடித்துள்ள வாரிசு திரைப்படமும் வெளியாக உள்ள நிலையில் வலிமை படத்தின் போது கட்டவுட்டுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்வதற்காக பால் பாக்கெட்டுகளை திருடலாம் என தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர் நலச் சங்க நிறுவனத் தலைவர் பொன்னுசாமி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Ponnusamy has warned that all the milk agents should be cautious as the milk and curd may be stolen on the day of release of thunivu and varisu movie like when they blocked the milk delivery vehicle and stole milk and curd from it to offer milk abishekam to the cut out of the film.