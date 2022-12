தமிழ்நாட்டில்தான் பால், நெய் விலை குறைவு.. எதிர்க்கட்சிகள் புரிஞ்சுக்கோங்க! அமைச்சர் நாசர் விளக்கம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆவினில் நெய், வெண்ணெய் விலை உயர்த்தப்பட்டாலும், இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில்தான் பால் உற்பத்தி பொருட்கள் குறைவான விலையில் விற்கப்படுகிறது என பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார்.

நிதிச் சுமையால் தான் ஆவின் பொருட்கள் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்பதை, எதிர்க்கட்சியினர் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் நாசர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆவின் பால், நெய், வெண்ணெய் விலையை ஆவின் நிறுவனம் அதிகரித்துள்ளதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்த நிலையில் அமைச்சர் நாசர் இதுதொடர்பாக விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

நெய்யை தொடர்ந்து வெண்ணெய் விற்பனை விலை உயர்வு, தலைகீழ் ஆவின் -பால் முகவர்கள் சங்கம் குற்றச்சாட்டு

English summary

Dairy Minister Nasser has said that, Even though the price of ghee and butter has been increased in India, milk products are sold at lower prices only in Tamil Nadu. Opposition parties should understand that the price of dairy products has been increased due to financial burden, he added.