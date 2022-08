அடை மழையால் தமிழகத்தில் நிரம்பி வழியும் அணைகள்..ஆர்ப்பரிக்கும் அருவிகள்..தெறித்து ஓடும் ஆறுகள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. பல மாவட்டங்களில் விடாது கொட்டி வரும் கனமழையால் அணைகள் நிரம்பிகள் வழிகின்றன. ஆடி மாதத்திலேயே அருவிகள் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகின்றன. ஆறுகளில் புதுப்புனலாய் தண்ணீர் பிரவாகம் எடுத்துள்ளது. பல லட்சம் கனஅடி தண்ணீர் கடலோடு சங்கமித்துக்கொண்டிருக்கின்றது.

தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்து தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையையொட்டிய மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. கர்நாடக மாநிலத்தின் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்து வந்ததால் மேட்டூர் அணைக்கு வழக்கத்தை விட மிக அதிக அளவு தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் மேட்டூர் அணையில் இருந்து 2 லட்சத்து 10 ஆயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் காவிரி ஆற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது.

இதன் காரணமாக சேலம், தர்மபுரி, நாமக்கல், திருச்சி, தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, கரூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், கடலூர், திருப்பூர், ஈரோடு ஆகிய 14 மாவட்டங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது. காவிரி ஆற்றில் பெருமளவுக்கு நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் நாமக்கல் குமாரபாளையம் நகராட்சியில் ஆற்றங்கரையில் உள்ள பல வீடுகளுக்கு வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளது.

ராமர் கோவிலுக்கு அடிக்கல் நாட்டிய ஆக.5-ல் கறுப்பு உடையுடன் போராட்டமா? காங்கிரஸுக்கு பாஜக கண்டனம்

English summary

Southwest Monsoon has intensified across Tamil Nadu. Dams are overflowing due to incessant rain in many districts. The waterfalls burst forth in the month of Adi. Rivers have started flowing with fresh water. Millions of cubic feet of water are confluent with the sea.