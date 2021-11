வங்கக் கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி - தீபாவளி வரை கனமழை கொளுத்தும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக மாறுவதால் இன்று முதல் 4 நாட்களுக்கு மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடியில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை கடந்த வாரம் தொடங்கியது. வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காரணமாக பல மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 2 நாட்களாக கொட்டித்தீர்த்த மழையால் 10 மாவட்டங்களில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது.

வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைகிறது என வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரை, தென்காசி, ராமநாதபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைகிறது என வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

இதன் காரணமாக கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மதுரை, தென்காசி, ராமநாதபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. இன்று முதல் நவம்பர் 4ஆம் தேதி தீபாவளிப் பண்டிகை வரைக்கும் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

குமரிக்கடல், மன்னார் வளைகுடா, கேரளா கடலோர பகுதிகளுக்கும் லட்சத்தீவு கடலோர பகுதிகளுக்கும் மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தொடரும் கனமழை- 6 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை- 5 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்!

English summary

The Meteorological Department has forecast heavy rains for the first four days of the day as the depression in the Bay of Bengal turns into a deep depression. Kanyakumari, Tirunelveli and Thoothukudi are likely to receive heavy rains, the Met office said.