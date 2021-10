ஆம்னி பேருந்துகள்.. இப்படியுமா நடக்கும்? இது கட்டண கொள்ளை.. இதுதான் தீர்வு! குமுறும் பயணிகள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் நான்கு நாட்களே உள்ள நிலையில் ஆம்னி பேருந்துகளில் கட்டணம் 80 சதவீதம் அளவிற்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆன்லைனில் பார்த்தால் வெளிப்படையாகவே தெரியும். 740 ரூபாய் அளவிற்கு இருக்கும் கட்டணம் தற்போது 1500 அளவில் உள்ளது. 1000 ரூபாயில் செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் 2ஆயிரம் ரூபாய் வரை கட்டணம் வசூலிக்கின்றன.

சென்னையில் வசிக்கும் மக்களில் பெரும்பாலானோரின் பூர்வீகம் தென்மாவட்டங்கள் மற்றும் கோவை உள்ளிட்ட கொங்கு மாவட்டங்கள் ஆகும். தீபாவளி போன்ற பண்டிகை நாட்களில் குடும்பத்தோடு அவர்கள் சொந்த ஊருக்கு சென்று வருவது வழக்கம்.

சொந்தமாக கார் வைத்துள்ளவர்கள் காரில் சென்றுவிடுவார்கள். இதேபோல் வசதி அதிகம் உள்ளவர்கள் விமானத்திலோ அல்லது எவ்வளவு கட்டணம் என்றாலும் ஆம்னி பேருந்துகளில் சென்று விடுவார்கள் .

