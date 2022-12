புதன் தோறும் மக்கள் குறை தீர்ப்பு முகாம்! அதிகாரிகளுக்கு பறந்த ஆர்டர்! டிஜிபி சைலேந்திர பாபு அதிரடி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாடு முழுவதும், ஒவ்வொரு புதன் கிழமையும் காவல் ஆணையர்கள், காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், ஐ.ஜி.க்கள் ஆகியோர், பொதுமக்கள் குறை தீர்ப்பு முகாம் நடத்த வேண்டும் என டிஜிபி சைலேந்திர பாபு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக சைலேந்திர பாபு பொறுப்பேற்றதில் இருந்தே அவர் தலைமையிலான போலீசார் தமிழகம் முழுவதும் குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வரும் ரவுடிகளை பிடிக்கவும் கஞ்சா விற்பனை செய்வோரை கைது செய்யவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.

ரவுடிகளை பிடிக்கும் முயற்சியாக அக்டோபர் மாதத்தில் ஆபரேஷன் மின்னல் ரவுடி வேட்டை, கஞ்சா விற்பனையை ஒழிக்கும் பொருட்டு ஆபரேஷன் கஞ்சா 2.0 உள்ளிட்ட ஆபரேஷன்கள் நடத்தப்பட்டன.

English summary

It has been reported that DGP Sylendra Babu has ordered that Commissioners of Police, Superintendents of Police and IGs should conduct public grievance adjudication camp every Wednesday across Tamil Nadu.