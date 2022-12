சூர்யாவின் அதிரடிக்கு பின்னணியில் ‘ட்விஸ்ட்’.. டெல்லியில் இருந்து வந்த மெசேஜ்.. 2 பேர் ‘டார்கெட்’!

Chennai

சென்னை : பாஜக மாநில அமைப்புச் செயலாலர் கேசவ விநாயகன் மட்டுமல்லாது, மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகனையும் திருச்சி சூர்யா விமர்சித்துவிட்டு பாஜகவில் இருந்து விலகியிருப்பது பாஜக வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாஜகவில் அண்னாமலைக்கு குடைச்சலாக இருக்கும் நிர்வாகிகளை கட்டம் கட்ட, திருச்சி சூர்யா மூலம் அண்ணாமலை ஸ்கெட்ச் போட்டிருக்கலாம் என கமலாலய வட்டாரத்திலேயே கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் தான், நேற்று அண்ணாமலை டெல்லி சென்றிருந்த நிலையில், திருச்சி சூர்யா, அண்ணாமலைக்கு கடிதம் எழுதிவிட்டு பாஜக உடனான உறவை முறித்துக்கொள்வதாக அறிவித்தார்.

திருச்சி சூர்யா விவகாரம் தொடர்பாக அண்ணாமலையிடம் பாஜக மேலிடம் விளக்கம் கேட்ட நிலையில், திருச்சி சூர்யாவை டிஸ்மிஸ் செய்யுமாறு தலைமை கூறியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த தகவலை அண்ணாமலை திருச்சி சூர்யாவுக்கு தெரிவித்ததும் தான் அவர் உடனே விலகுவதாக அறிவித்ததாக பேச்சுகள் உலவுகின்றன.

திருச்சி சூர்யாவின் ஓயாத அதிரடி- பாஜகவில் இருந்து வெளியேற காரணமே 'நீங்க'தான் பிரதர்...பொளேர் போடு!

It is said that when the BJP leader sought an explanation from Annamalai regarding the Trichy Suriya issue, top leaders told him to dismiss Surya. Then Annamalai informed Trichy Suriya and Surya immediately announce his resignation. Also Trichy Surya criticized Kesava Vinayakan and L.Murugan, who are the hurdles for Annamalai.